«Мнение эксперта»: Какие открытия приносят научные экспедиции в Приморье

22 мая весь мир отмечает праздник жизни — на календаре Международный день биологического разнообразия. По этому поводу в студию программы «Вести: Приморье» мы пригласили Раду Сурмач, научного сотрудника национального парка «Земля леопарда».

Посмотрев наше короткое интервью, вы сможете узнать, почему появился такой праздник, как Международный день биологического разнообразия, какие плоды и открытия приносят научные экспедиции, и кто или что такое тростниковая сутора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]