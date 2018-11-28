Сыры из Европы уничтожили во Владивостоке
В среду, 22 мая, полицейские и сотрудники Россельхознадзора во Владивостоке в ходе проверки рынка на проспекте Острякова выявили санкционные сыры производства Франции, Литвы, Италии.
«В соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на специализированном предприятии в городе Уссурийске», - рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службу управления Россельхознадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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