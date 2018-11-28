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Сыры из Европы уничтожили во Владивостоке

Сыры из Европы уничтожили во Владивостоке

Фото: gazeta.a42.ru

В среду, 22 мая, полицейские и сотрудники Россельхознадзора во Владивостоке в ходе проверки рынка на проспекте Острякова выявили санкционные сыры производства Франции, Литвы, Италии.

«В соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на специализированном предприятии в городе Уссурийске», - рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службу управления Россельхознадзора.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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