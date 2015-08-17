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"Тойота Витц" врезалась в столб освещения в Находке, погибла женщина

"Тойота Витц" врезалась в столб освещения в Находке, погибла женщина

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Находкинском проспекте в районе Автовокзала.  22-летний водитель "Тойоты Витц", двигаясь по Находкинскому проспекту со стороны улицы Постышева в направлении проспекта Мира, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. ДТП произошло в тёмное время суток на участке с мокрым асфальтовым покрытием.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, в результате автоаварии 20-летняя пассажирка "Тойоты Витц" получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Мужчина, управлявший автомобилем "Тойота Витц", не имеет водительского удостоверения. В отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 12.37 (Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности) КоАП РФ. Состояния опьянения у водителя не выявлено. Вместе с тем, в этом году приморца уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем,  правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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