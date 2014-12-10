Задержанного в Таиланде лидера преступной группировки мошенников будут судить во Владивостоке

Следователями Управления МВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, фигурант с целью хищения денежных средств у кредитных организаций в городе Владивостоке создал организованную группу, участники которой готовили подложные документы и предоставляли их в банки для получения займов. Ущерб, причиненный финансовым учреждениям, составил 12 млн рублей.

Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит, однако лидеру группы удалось скрыться.

На основании запроса УМВД России по Приморскому краю в январе 2018 года он был объявлен в международный розыск. В результате международного взаимодействия фигурант был задержан в Таиланде и доставлен в Москву.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Производство следственных действий завершено.

В настоящее время уголовное дело в отношении организатора группы по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее шестеро членов организованной группы предстали перед судом и были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru