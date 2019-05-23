Последние звонки прозвенели в школах Приморья

Приморские одиннадцатиклассники прощаются со школой. В эти минуты во всех учебных заведениях края дают последние звонки. Впереди у старшеклассников горячая экзаменационная пора. Уже в понедельник начнётся итоговая аттестация - школьники проверят свои знания по географии и литературе. Всего же выпускные экзамены сдадут свыше 11 тысяч подростков. В 50-й школе Владивостока сейчас работает съёммочная группа программы "Вести: Приморье". Сюжет об этом смотрите в 14.25 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]