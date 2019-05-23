Новости Общество Видео

Сегодня, 12:04
 

В заливе Петра Великого проходят учения по спасению людей, терпящих бедствие

В заливе Петра Великого проходят крупные учения. Спецслужбы отрабатывают действия по поиску и спасению людей, терпящих бедствие в море. По сценарию учений, близ берегов Владивостока с неизвестным подводным объектом столкнулся теплоход, экипаж покинул судно на надувном спасательном плоту, есть травмированные. Задача служб - оперативно найти и помочь. В операции принимают участие администрация морских портов, морская спасательная служба, сотрудники МЧС, ТОФ, пограничники, медицина катастроф — всего 11 объединений. На месте события сейчас работает наша съемочная группа. Сюжет об этом смотрите сегодня, 23 мая, в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря