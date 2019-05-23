В заливе Петра Великого проходят учения по спасению людей, терпящих бедствие
В заливе Петра Великого проходят крупные учения. Спецслужбы отрабатывают действия по поиску и спасению людей, терпящих бедствие в море. По сценарию учений, близ берегов Владивостока с неизвестным подводным объектом столкнулся теплоход, экипаж покинул судно на надувном спасательном плоту, есть травмированные. Задача служб - оперативно найти и помочь. В операции принимают участие администрация морских портов, морская спасательная служба, сотрудники МЧС, ТОФ, пограничники, медицина катастроф — всего 11 объединений. На месте события сейчас работает наша съемочная группа. Сюжет об этом смотрите сегодня, 23 мая, в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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