Цветоводы примеряют Находке летний наряд. Видеорепортаж Андрея Мозгового и Татьяны Гладун
Находка примеряет цветочный наряд. Приморский город в окружении сопок, вниманием служб зеленого хозяйства не был обделен никогда. Но сегодня здесь готовы сменить привычную колористику. Какое растение из тысяч цветущих появится на улицах, в парках и скверах Находки?
Виды Находки в хорошие дни — как открытка. Так почему же власти рискнули изменить пейзаж? Всё дело в энергичной женщине — хозяйке зелёных улиц и сопок. Елена Мазур много лет руководит профильным предприятием. И прежде чем решиться на новое дерево, кустарник или цветок, в буквальном смысле испытывает их очарование на себе. Вкус Елены Владимировны землякам по сердцу.
Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Она такой большой, большой вклад внесла именно в озеленение. Цветы садим, цветущие кустарники. Мы неоднократно завоёвывали призовые места по РФ. Сегодня мне — как главе - не стыдно, что люди приезжают, смотрят. Кстати, очень многим нравится в Находке».
Ухоженные деревья и кустарники, продуманный ландшафт цветущего города — результат коллективной работы, считает главный городской озеленитель. Но кое-чего ей всё-таки не хватает. Признаётся, всегда любовалась удивительно похожими на находкинские - улочками крымских городов. Но климат приморский не любая экзотика выдержит.
Елена Мазур, генеральный директор предприятия по озеленению: «Мы в Находке внедряем именно групповые посадки красиво цветущих кустарников. Это вейгела, форзиция, сирень, луизеания. Кто в город приезжает, видит цветение Находки. Но этого недостаточно. Ещё есть время и возможность, чтобы внедрять и гортензию по-больше, чтобы Находка цвела с ранней весны до поздней осени».
На самом большом цветнике городского округа, вдоль Находкинского проспекта, рай для тюльпанов. И тот факт, что нежные лепестки свежи, словно только вчера раскрылись, многое говорит о приморском городе.
Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Общими усилиями добиваемся не плохих результатов, я бы сказал. По крайней мере мне за город в плане чистоты и озеленения не стыдно».
Вдоль магистральных трасс - живой цветочный ковёр. Это иногда позволяет сдерживать высокие скорости: водители не спешат, чтобы полюбоваться майскими красками. Но впереди лето, а за ним - живописная приморская осень и, конечно, гортензия. Раньше была только на дачах. Теперь вполне может стать новым растительным брендом Находки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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