Самые крупные обитатели прудов прогулочной зоны Приморского океанариума вернулись в «летние резиденции» после зимовки в научно-адаптационном корпусе (НАКе). К карпам кои, гольянам и европейским окуням присоединились пятьдесят амурских сазанов.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, возвращение этих крупных рыб в «летнюю резиденцию» – целая операция. Сначала необходимо слить большую часть воды из бассейна в НАКе, иначе сазанов выловить невозможно, затем контейнер с рыбами погрузчик доставляет к прудам, где биологи попросту сбрасывают сазанов в воду. Со стороны этот способ пересадки выглядит довольно жестким, но именно таким образом рыб-великанов выводят из стресса, связанного с переездом.

– Это будет третье лето, которое сазаны проведут в прудах прогулочной зоны, в уличных водоёмах рыбы чувствуют себя комфортнее – они приобретают более яркую окраску и лучше растут, это происходит из-за того, что вода в прудах идентична природной, – пояснил начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных рек и озёр Анатолий Семенченко. – Илистое дно, богатая одноклеточными водорослями, и оттого кажущаяся мутной вода – это идеальные условия для сазанов, здесь рыбы отлично размножаются. В начале июня на водоросли, которые растут в прудах, сазаны отложат икру, и вскоре появятся мальки.

Амурские сазаны активно растут в первый год жизни и достигают 12 сантиметров, взрослые особи вырастают до одного метра и весят более 25 килограммов. Сазаны Приморского океанариума ещё молодые и весят от двух до восьми килограммов.

Справка:

Название рыбы имеет тюркские корни: «саз» – ил (грязь), «ан» – животное. Следовательно, «сазан» – рыба, предпочитающая илистое дно. В Японии сазана величают отцом рыб, о хитрых и сметливых людях говорят: «Умен, как сазан». Естественный ареал амурского сазана включал территорию от бассейна Амура до Южного Китая. Сейчас он широко расселен в Азии вне пределов своего естественного ареала. Есть на Камчатке, Сахалине и в озере Байкал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]