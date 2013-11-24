В Находке дорожный конфликт привел к ДТП, а затем к драке

В Находке мужчина за рулем Toyota LC200 спровоцировал ДТП, а затем избил водителя-участника аварии, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик dps__vl.

Как говорит избитый житель Находки, он двигался на своем автомобиле по кольцу МЖК. Следуя правилам, он не стал пропускать Toyota LC200, чем очень обидел «хозяина жизни».

«Мотивируя, что у него ребенок в машине, просто таранил мой авто», - рассказывает пострадавший на дороге мужчина.

Как выяснилось позже, автохам на тот момент был без прав и ОСАГО.

В произошедшем предстоит разобраться компетентным органам.

Читатели паблика единодушны: водитель Toyota должен ответить за свои действия по всей строгости.

- Как задолбали эти «короли» дорог, на 200 и т.п. ездят без поворотников, подрезают!

- Мужик, подавай на него в суд, не поленись!

- Сам нарушил, провоцировал ДТП и еще и руки распускать? Куда мир катится…

- Этот на «Крузаке» слишком много на себя берет… хорошо, у автора регестратор, сейчас ответит по полной.

Видео и фото - dps__vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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