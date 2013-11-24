В Находке дорожный конфликт привел к ДТП, а затем к драке
В Находке мужчина за рулем Toyota LC200 спровоцировал ДТП, а затем избил водителя-участника аварии, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик dps__vl.
Как говорит избитый житель Находки, он двигался на своем автомобиле по кольцу МЖК. Следуя правилам, он не стал пропускать Toyota LC200, чем очень обидел «хозяина жизни».
«Мотивируя, что у него ребенок в машине, просто таранил мой авто», - рассказывает пострадавший на дороге мужчина.
Как выяснилось позже, автохам на тот момент был без прав и ОСАГО.
В произошедшем предстоит разобраться компетентным органам.
Читатели паблика единодушны: водитель Toyota должен ответить за свои действия по всей строгости.
- Как задолбали эти «короли» дорог, на 200 и т.п. ездят без поворотников, подрезают!
- Мужик, подавай на него в суд, не поленись!
- Сам нарушил, провоцировал ДТП и еще и руки распускать? Куда мир катится…
- Этот на «Крузаке» слишком много на себя берет… хорошо, у автора регестратор, сейчас ответит по полной.
Видео и фото - dps__vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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