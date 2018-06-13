«Радио России: Приморье»: Все, что нужно знать россиянину, выезжая в отпуск за рубеж

Собираетесь в отпуск за рубеж? О чем надо знать при пересечении государственной границы РФ? «Круглый стол»-интервью с участием экспертов пройдет в прямом эфире «Радио России: Приморье» 24 мая.

В интервью примут участие начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Алексей Алексеевич Полушко, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Приморскому краю Александра Сергеевна Верещак, ведущий специалист по вопросам пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Андрей Иванович Хомутов.

Начало интервью в 8.10.

Номер WhatsApp для вопросов: +7-914-076-47-00.

Телефон прямого эфира: 8-423-226-00-88.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]