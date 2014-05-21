Сегодня купить колбасу и мясные деликатесы без очереди и ажиотажа — просто. При этом для покупателя неизменным остается вопрос качества продукта. Продуктовые прилавки Владивостока пополнились яркими упаковками торговой марки «Мясной ряд».

Продукция прежняя, а упаковка — новая. Торговая марка «Мясной ряд» завоевала авторитет покупателя еще в 2007 году. Помимо высокого качества отличается и доступной стоимостью. Ассортимент обширный — вареные и полукопченые колбасы, ветчина, мясные продуты и полуфабрикаты.

Ольга Артемова, корреспондент: «С этого года поклонники «Мясного ряда» могут приобрести колбасу и деликатесы в обновленном виде в любой продуктовой сети города и края».

Качество и состав продукта — на первом месте, а новую упаковку уже оценили покупатели.

Роман Никончук, покупатель: «Если есть потребность именно в деликатесах или колбасе, то, конечно, всегда мясной ряд. Я, и еще родители к этому приучили, то есть у нас так завелось, что если в холодильнике появились какие-то мясные продукты, то стараемся выбирать именно эту торговую марку».

Елена Лаврищина, покупатель: «В связи с тем, что установилась теплая и ясная погода, будем брать шашлыки от «Мясного ряда».

Вся продукция «Мясного ряда» создана по классическим любимым рецептам. Главное достоинство — качество и доступная цена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]