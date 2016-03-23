Два адвоката пытались передать в СИЗО Владивостока сотовые телефоны

Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю во Владивостоке предотвратили двойную передачу запрещенных предметов на режимную территорию.

В один день сразу два адвоката пытались передать запрещенные предметы на режимную территорию – сотовые телефоны обнаружили и изъяли сотрудники учреждения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так, при проходе через контрольно-пропускной пункт у адвоката Г. в дамской сумочке был обнаружен и изъят сотовый телефон. В этот же день сотовый телефон, спрятанный в кармане куртки, сотрудники обнаружили и изъяли у адвоката Б.

В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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