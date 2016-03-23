Два адвоката пытались передать в СИЗО Владивостока сотовые телефоны
Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю во Владивостоке предотвратили двойную передачу запрещенных предметов на режимную территорию.
В один день сразу два адвоката пытались передать запрещенные предметы на режимную территорию – сотовые телефоны обнаружили и изъяли сотрудники учреждения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Так, при проходе через контрольно-пропускной пункт у адвоката Г. в дамской сумочке был обнаружен и изъят сотовый телефон. В этот же день сотовый телефон, спрятанный в кармане куртки, сотрудники обнаружили и изъяли у адвоката Б.
В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
03.04.2019 Две жительницы Приморья пытались передать осужденным в колонию запрещенные предметы
-
26.07.2017 Во владивостокское СИЗО едва не попали 45 телефонов и 24 сим-карты
-
17.04.2019 Телефоны и зарядки с наркотиками пытались перебросить в СИЗО Уссурийска
-
21.11.2018 В уссурийское СИЗО пытались передать нарколуковицу
-
23.03.2016 Неизвестные пытались перебросить алкоголь через ограждение приморского СИЗО
-
07.12.2018 В СИЗО Уссурийска неизвестные пытались подкинуть алкоголь
Добавить комментарий