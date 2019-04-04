Сахалинский суд отклонил ходатайство Росрыболовства о прекращении дела по косаткам из "китовой тюрьмы"

Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство Росрыболовства о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

В четверг Южно-Сахалинский горсуд начал рассмотрение иска зоозащитников по существу. ООО "Белый кит" заявило ходатайство о возвращении иска истцу, так как по мнению руководства компании, затрагиваются их экономические интересы, следовательно, это экономический спор, который должен рассматривать арбитражный суд. Суд иск не удовлетворил.

Представитель Росрыболовства тоже заявил ходатайство о прекращении производства по делу "из-за неопределенности требований".

В свою очередь зоозащитники считают свои требования законными и обоснованными.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд утром в четверг начал рассматривать иск региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", которая оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о безвозмездном изъятии животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае и выпуске их в среду обитания.

В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В апреле в Южно-Сахалинском горсуде состоялось предварительное заседание по иску зоозащитников. Тогда директор ООО "Афалина" заявил ходатайство не рассматривать иск, поскольку, по его мнению, "дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как затрагиваются экономические интересы компаний-отловщиков". Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю в своем письменном отзыве полностью поддержало требования зоозащитников и просило суд об удовлетворении иска. Все ходатайства суд тогда отклонил.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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