Анонс на 24 мая

24 мая в 16.00 в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) состоится открытие выставки лучших работ и торжественное награждение победителей краевого конкурса русской каллиграфии «Ять».

24 мая в 9.00 в зале «Малый Даймонд» отеля «Лотте» во Владивостоке пройдет семинар по логистике в рамках второй конференции городов северных экономик.

24 мая в 10.00 во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) — открытие краевого фестиваля ГТО среди студентов вузов.

24 мая в 15.00 во Владивостоке, стадион "Динамо" (ул. Адмирала Фокина, 1) - чемпионат Приморского края по легкой атлетике.

24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла).

24 мая - День кадровика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]