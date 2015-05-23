Анонс на 24 мая
24 мая в 16.00 в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) состоится открытие выставки лучших работ и торжественное награждение победителей краевого конкурса русской каллиграфии «Ять».
24 мая в 9.00 в зале «Малый Даймонд» отеля «Лотте» во Владивостоке пройдет семинар по логистике в рамках второй конференции городов северных экономик.
24 мая в 10.00 во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) — открытие краевого фестиваля ГТО среди студентов вузов.
24 мая в 15.00 во Владивостоке, стадион "Динамо" (ул. Адмирала Фокина, 1) - чемпионат Приморского края по легкой атлетике.
24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла).
24 мая - День кадровика в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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