Приморские студенты готовятся стать лидерами проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития края. Дорогу молодым открыла корпоративная работа Агентства стратегических инициатив приморской администрации и Федерального университета. Как «Кадры будущего» будут строить свою работу?

60 студентов и сотни идей для развития Приморского края. В этом зале собрались участники инициативы под названием «Кадры будущего». Приморье — первый регион в стране, где проходит федеральная программа. Чтобы разбудить «молодежь» во Владивосток приехали эксперты федеральной школы тьюторов, то есть наставников. Для них главное — подключить новое поколение к экономическому развитию региона.

Александр Лопатин, федеральный тренер, эксперт школы тьюторов: «Они, как приморцы, они, как драйверы развития региона. А, если говорить о том, что Приморье на сегодняшний день — это драйвер экономики Дальнего Востока, то они, по сути дела, должны стать драйверами драйвера».

Роль проводника в перспективное будущее должны примерить на себя студенты. Им необходимо продумать свой путь развития региона, собрать команду школьников и в течение года реализовать этот план.

Константин Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края: «Все это делается для того, чтобы, заканчивая школу, ребята, если не точно знали, чем они будут заниматься, но уже достаточно большое представление имели о том, чем бы они хотели заниматься в области какой-то профессии и о том, как в конкретном крае это можно делать».

Сейчас в регионе наблюдается активный рост туристов из Южной Кореи. Многие приезжают во Владивосток на гастрономические туры выходного дня. В своем проекте Анна планирует увеличить пребывание иностранцев в дальневосточной столице. Поэтому студентка первого курса факультета международных отношений уже определила критерии отбора в свою команду. Главное, чтобы ребята горели желанием развивать туристическую привлекательность региона.

Анна Гонтарь, участница инициативы «Кадры будущего для регионов»: «Вместе с ними развивать Дальний Восток и вместе идти к реализации наших идей, наших проектов. Чтобы в дальнейшем весь наш путь привел к тому, чтобы люди, которые окружают нас, чтобы их жизнь стала лучше».

Определиться с идеей, значит — укрепить фундамент. Сейчас в разгаре строительство светлого будущего, т. е. набор школьников. Организаторы получили уже больше 400 заявок. Масштабная работа начнется в сентябре. Подростки смогут пройти стажировку в коллективах крупнейших предприятий региона. А в марте следующего года, на Марафоне проектов, они представят свои итоговые работы. Лучшая команда отправится в Москву на форум «Наставник».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]