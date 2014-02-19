В выходные пожароопасность в Приморье возрастёт до 4 уровня

В выходные пожароопасность в Приморье возрастёт до четвертого уровня. На сегодня в Приморье наблюдается 1–2 класс пожароопасности леса. До конца недели существенных осадков не ожидается, и температурный фон будет оставаться довольно высоким, поэтому уровень пожароопасности леса будет интенсивно нарастать. В конце недели в южной половине края показатель пожарной опасности может достигнуть 4-го класса, - сообщает "Примпогода.ру".

Напомним, в предстоящие выходные дни погода в Приморье обещает быть хорошей, лишь в конце дня воскресенья может пройти небольшой кратковременный дождь. Днем температурный фон будет высоким: +26...+34 °С, на побережье прохладнее +16...+23 °С. В ночные часы +9...+16 °С, в горных районах местами столбики термометров могут опуститься до +3...+8 °С.

Во Владивостоке погодные условия на выходных будут отличаться. Суббота сохранится теплой и без осадков. Минимальная температура +12...+14 °С. Днем воздух прогреется до +19...+23 °С. В воскресенье может появиться туман, не исключена морось. Температурный фон понизится на 2 – 4 градуса.

В начале следующей недели погода в регионе вновь испортится, к Приморью подойдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Температурный фон еще понизится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]