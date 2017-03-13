Фура врезалась в КамАЗ на трассе в Приморье

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов произошло в районе 660 км автодороги Хабаровск—Владивосток.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 59-летний водитель автомобиля «Мицубиси Фусо», двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Михайловского района, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, припаркованным на обочине.

В результате автоаварии водитель «Мицубиси» получил сотрясение головного мозга и ушиб голени.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителей большегрузов.

Стаж вождения водителя «Мицубиси» составляет 36 лет. За 2019 год привлекался за нарушение допустимой скорости движения. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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