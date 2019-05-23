Новое медицинское оборудование поступило в детскую поликлинику Находки. Современная медтехника уже установлена и работает в полную силу. Теперь нет необходимости маленьким пациентам отправляться во Владивосток в медицинские центры, новые медаппараты позволяют лечить и диагностировать состояние ребёнка на месте.

Сегодня кабинет ЛОР-врача в детской поликлинике №2 в Находке просторный и светлый, это помогает доктору и маленькому пациенту общаться в комфортных условиях. Как отметила Татьяна Савченко — врач отоларинголог, новый ЛОРовский комбайн - это не диагностическое оборудование, это её по-настоящему рабочее место. Процедуры проходят спокойно.

Татьяна Савченко, отоларинголог детской поликлиники Находкинской городской больницы: «А Вы знаете, дети как-то перестали бояться. У нас раньше была такая кушетка, куда мы укладывали, голову запрокидывали. Сейчас это очень приятное кресло. И мне кажется атмосфера у нас в кабинете спокойная и в общем-то дети реагируют адекватно, спокойно. Конечно, всё это индивидуально. Работать стало приятнее, комфортнее. Когда хорошее оборудование, и настроение лучше».

Новое оборудование оценили не только врачи, но и родители маленьких пациентов. Юлии Юдицкой из села Владимиро-Александровское сейчас не нужно везти своего ребёнка на процедуры за 200 километров в дальневосточную столицу. Здесь, в Находке, её дочь получила квалифицированную помощь.

Юлия Юдицкая, житель с. Владимиро-Александровское Партизанского района: «Вы знаете, замечательно приняли. Мы очень довольны, что мы сюда попали. Мы приехали с острой болью, нас поняли, нас выслушали и помогли нам. Мы очень рады, что мы именно здесь были».

Кабинет ультразвуковой диагностики. Здесь юных пациентов встречает Елена Югай. Помимо того, что она - врач ультразвуковой диагностики, также она - сердечный доктор. Новый аппарат позволяет ей рассмотреть маленькое сердце в полном объёме, старый аппарат этого не мог, и детей приходилось отправлять во Владивосток. Это очень обрадовало родителей и самого сердечного доктора.

Елена Югай, врач ультразвуковой диагностики, детский кардиолог детской поликлиники Находкинской городской больницы: «Мы меньше стали отправлять детей во Владивосток в центр «Охраны материнства и детства», где у нас смотрят именно сердца. Именно по сердцу. Всё остальное тоже достаточно хорошо диагностируется. Потому что лучшая визуализация, визуализация почек. Много здесь программ в этом аппарате именно детских».

Анастасия Братухина, житель г. Находка: «У нас хорошее, положительное впечатление. Нам очень всё понравилось. Всё было быстро, удобно, комфортно и доступно».

Поставка оборудования стала возможным, благодаря региональному проекту "Программа развития детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

Лариса Пономарёва, и.о. заместителя главного врача Находкинской городской больницы по родовспоможению и детству: «Программа реализуется, программа очень хорошая. В конце прошлого года мы получили оборудование, согласно этой целевой программы. Мы получили ЛОР-кресло для отоларингологического кабинета, ринофарингоскоп. Также были получены дефибриллятор для оказания неотложной помощи детям, аппарат ультразвуковой диагностики, лабораторное оборудование».

Сейчас врачи детской поликлиники Находки - в ожидании поступления нового современного рентгенологического и офтальмологического оборудование, которое поступит уже в этом году. Выявлять и диагностировать болезни маленьких пациентов, благодаря ему, станет намного лучше и позволит это цифровое изображение.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]