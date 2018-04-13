В Новолитовске асфальтируют новый мост

Строители моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный завершают асфальтирование подходов. Работы ведутся со стороны Новолитовска.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в Примавтодоре, который выступает генеральным подрядчиком работ, в настоящий момент завершаются бетонные работы на пролете моста.

«На подходах к мосту приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, его толщина составит 8 сантиметров. Ранее здесь был уложен нижний слой толщиной 10 сантиметров. Это делается, чтобы подходы выдержали современные нагрузки большегрузного транспорта. После завершения бетонных работ на пролете моста, приступим к его асфальтированию», – добавили специалисты.

На объекте работают четыре катка, асфальтоукладчик, трактор и пять самосвалов. Длина подходов к мосту с обеих сторон составляет 616 метров.

Справочно. Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста через реку Литовка Примавтодор планирует в июне 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]