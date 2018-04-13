Новости Экономика

Сегодня, 17:31
 

В Новолитовске асфальтируют новый мост

В Новолитовске асфальтируют новый мост

Фото: Администрация ПК

Строители моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный завершают асфальтирование подходов. Работы ведутся со стороны Новолитовска.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в Примавтодоре, который выступает генеральным подрядчиком работ, в настоящий момент завершаются бетонные работы на пролете моста.

«На подходах к мосту приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, его толщина составит 8 сантиметров. Ранее здесь был уложен нижний слой толщиной 10 сантиметров. Это делается, чтобы подходы выдержали современные нагрузки большегрузного транспорта. После завершения бетонных работ на пролете моста, приступим к его асфальтированию», – добавили специалисты.

На объекте работают четыре катка, асфальтоукладчик, трактор и пять самосвалов. Длина подходов к мосту с обеих сторон составляет 616 метров.

Справочно. Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста через реку Литовка Примавтодор планирует в июне 2019 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря