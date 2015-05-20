Выпущенные после реабилитации тигры Павлик и Елена начали осваивать леса в Приамурье
Мир хищников в Амурской области пополнили редкие амурские тигры Павлик и Елена из реабилитационного центра тигров в Приморье, в четверг они были выпущены из временного вольера в дикую природу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"Своего рода "калитку" им открыли дистанционно, находясь на расстоянии 150 метров от вольера. Теперь тигры на свободе, но отследить их перемещение мы сможем только тогда, когда придет сигнал с ошейников. Координаты они присылают раз в сутки, ночью уже будем знать", - сообщил генеральный директор центра "Тигр" Сергей Арамилев.
После того, как батарейка в ошейнике разрядится, он автоматически отстегнется, и следить за передвижением тигров можно будет только по следам или благодаря фотоловушкам.
Как и планировалось, тигров выпустили в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью. До этого они больше недели адаптировались к новой среде в вольере, установленном в месте выпуска.
"В вольере размером 0,3-0,4 га они находились с 14 мая. Мы им оставили изюбря, живых кроликов и не подходили к вольеру все это время. Воды им помимо оставленных поилок хватало, погода была дождливой", - рассказал Арамилев.
Как сообщалось, тигрята Павлик и Елена в феврале 2018 года были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая охотилась на собак у села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было 6-7 месяцев.
Впоследствии тигрицу-мать по решению Росприроднадзора отправили на постоянное место жительства в один из зоопарков Красноярского края. Она была признана потенциально опасной для человека.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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