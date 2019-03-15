В команде Кусто ответили на слова владельца косаток из "китовой тюрьмы"

В случае попытки отловщиков отказаться выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к ситуации должны подключиться госорганы и определить, имеют ли эти компании право распоряжаться животными, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости. Об этом заявил один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко.

Нарпомним, в четверг гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю, отметив, что животные – его собственность. Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Он также отметил, что животные находятся в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.



"Насколько слова Решетова юридически обоснованы, судить не возьмусь. Это мнение человека, в "оперативном управлении" которого находятся животные. Но я видел заключение Генпрокуратуры, где указаны нарушения российского законодательства компаниями-отловщиками, их перечисление занимает 8 листов. Также было заведено два уголовных дела, ряд административных дел по поводу нарушений, связанных с выловом этих животных. Если Решетов делает такое заявление, то он может попробовать не выпустить косаток и белух. Но тогда это будет вопрос контролирующих госорганов, суда, ГП, следствия, которые должны решать, имеет ли он право владеть или пользоваться этими животными", - сказал Цидулко.



По его словам, вопрос о правовом статусе косаток и белух поднимался неоднократно, но до сих пор он так и не решен.



"Когда Решетов говорит, что все при осмотре признали хорошее состояние животных, он лукавит. И российские ученые, и команда Кусто при осмотре отмечали, что животные упитанны, но у них есть поражения кожи и глаз, плюс они живут в маленьких вольерах, которые так и не расширили", - добавил собеседник.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]