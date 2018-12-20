Поручения Путина по "китовой тюрьме" не выполняются, заявили в Кремле

В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг гендиректор компании-отловщика "Афалина" Алексей Решетов заявил журналистам, что не намерен добровольно выпускать млекопитающих на волю, отметив, что животные – его собственность. Бизнесмен информацию о решении выпустить косаток и белух назвал "пургой, которую несут в прессе". Он также отметил, что животные находятся в нормальном состоянии и очень радуются людям, которые с ними работают.

"Мы тоже с удивлением сегодня услышали вот эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом. Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются", - сказал Песков.

Он отметил, что будут сверены часы, чтобы определить, в какой именно части поручения не выполняются.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]