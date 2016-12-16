 Во Владивостоке произошло разбойное нападение на офис микрозаймов 

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение начальника службы безопасности микрокредитной компании об ограблении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в офис микрокредитной компании зашел неизвестный мужчина в маске, вооруженный ножом, и, угрожая менеджеру, похитил из кассы все деньги. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 33-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока, подозреваемый в разбойном нападении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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