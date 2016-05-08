Автомобиль такси врезался в большегруз на трассе в Приморье
Вечером 23 мая в районе села Вольно-Надеждинского произошло серьезное ДТП с участием автомобиля такси.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus, такси Toyota Prius врезалось в большегруз, стоявший на обочине. От удара переднюю часть автомобиля такси расплющило о прицеп большегруза. Спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля, чтобы достать людей. По словам очевидцев, в салоне находились двое – водитель и пассажирка.
Фото, видео - dpskontrol_125rus.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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