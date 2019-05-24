Врачи из Владивостока помогли девочке, потерявшей сознание в самолете
Врачи из Приморья несколько часов оказывали помощь девочке-подростку, потерявшей сознание в самолете рейсом Владивосток - Москва, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"Девочка лет 15-ти в самолете потеряла сознание, почувствовала себя плохо. Экипаж по громкой связи спросил, есть ли на борту медики. В самолете находились три врача из Владивостока. Они откликнулись, несколько часов оказывали девочке помощь", - сообщила в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева, курирующая вопросы здравоохранения.
Медведева, накануне летевшая этим же рейсом, стала свидетельницей случившегося.
Нештатная ситуация на борту закончилась благополучно, добавила она.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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