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Пожарные потушили возгорание на ремонтируемом судне в Находке

Пожарные потушили возгорание на ремонтируемом судне в Находке

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

24 мая  08.50 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о пожаре возгорании на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС края.

В 09.00 на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

Установлено, что в машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ.

Площадь горения составила 4 кв. м.  В результате происшествия никто не пострадал.

В 09.26 возгорание локализовано.

Обновление: В 10.10 — возгорание полностью ликвидировано.  На пожаре работали 20 человек и  6 единиц техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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