Пожарные потушили возгорание на ремонтируемом судне в Находке
24 мая 08.50 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о пожаре возгорании на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС края.
В 09.00 на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
Установлено, что в машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ.
Площадь горения составила 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
В 09.26 возгорание локализовано.
Обновление: В 10.10 — возгорание полностью ликвидировано. На пожаре работали 20 человек и 6 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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