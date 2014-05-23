После БДСМ-скандала с выпускниками во Владивостоке директор школы №74 уволилась

В одной из школ Владивостока разразился скандал – за день до последнего звонка выпускники громко попрощались со школой. В так называемый «день самоуправления» девочки оделись в полицейскую форму, а мальчики нарядились в костюмы зайчиков и ковбоев. Видео моментально облетело интернет, «прославив» школу №74.

Директор школы №74 Галина Пугина, которая проработала в учебном учреждении 30 лет, пять из них — в качестве руководителя, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию подтвердили в школе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

- Так нужно было сделать, - коротко прокомментировала Галина Пугина.

Последний звонок в стиле БДСМ бурно обсуждают в социальных сетях. Оскорбления сыпятся, в том числе, и на саму школу. Однако, как отметили в учебном учреждении, перформанс одиннадцатиклассников был для них полной неожиданностью. Сейчас с родителями выпускников проводятся беседы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]