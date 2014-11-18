Полиция: Водитель такси погиб в ДТП, врезавшись в большегруз на трассе в Приморье

ДТП произошло в районе 721 км автодороги А-370 «Уссури», о случившемся сообщили очевидцы в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Тойоты Приус», двигаясь со стороны Уссурийска в направлении Владивостока, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине большегруз. Водитель легкового автомобиля в результате происшествия получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж вождения водителя «Тойота Приус» — 10 лет.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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