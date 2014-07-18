Проезд по Фадеева во Владивостоке перекроют на три дня для ремонта теплотрассы
Из-за работ по замене участка теплотрассы движение транспорта по участку Фадеева в районе фарфорового завода будет ограничено с 31 мая по 2 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Владивостока.
Движение и парковка автотранспорта будут закрыты по Фадеева, от дома № 47, стр. 17, по улице Фадеева до дома № 11, по улице Командорской - с 08.00 31 мая до 23.59 2 июня.
Объезжать предлагается через Фадеева, Сахалинскую, Добровольского и трассу Седанка - Патрокл.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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