Анонс на 25 мая

25 мая во Владивостоке в 17.00 в зале 1.0 Главного корпуса музея Арсеньева (ул. Светланская, 20) пройдет встреча ридинг-группы «Читаем Арсеньева вместе. Размышляя о наследии и наследовании». Разговор участников будет сосредоточен на первом научно-художественном произведении В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю». Вход свободный.

25 мая о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ). XX Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора ДВФУ. Начало в 11.00, открытие в 12.00.

25 мая г. Владивосток, спортплощадка дворца детского творчества (Океанский пр-т, 43). Фестиваль уличного спорта.

25 мая п. Лозовый, озеро Теплое (Партизанский ГО). Чемпионат Приморского края по гребле на лодках «дракон».

25 мая г. Дальнегорск. Краевые соревнования по мотокроссу, посвященные Дню химика. Начало в 11.00.

25 мая муниципалитеты Приморского край. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

25 мая г. Химки. ФК «Химки» - ФК «Луч» Владивосток. 38 тур Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019.

25-26 мая г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу, сезон 2018-19 гг.

25-26 мая г. Владивосток. Весенний турнир г. Владивостока по тхэквондо.

25-26 мая г. Артем, бухта Муравьиная. 1-й этап открытого Чемпионата Приморского края по виндсерфингу в дисциплине «Слалом».

25 — Международный день пропавших детей.

25 — День полотенца.

25 — День филолога.

25 — День Нерпенка.

25 — Всемирный день щитовидной железы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]