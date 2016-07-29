Анонс на 26 мая

26 мая партия «Единая Россия» проведет среди своих кандидатов Единый день предварительного голосования на дополнительных выборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу № 19 (Находкинский городской округ) и в Думу г. Владивостока по одномандатному округу № (Первомайский район города).

26 мая г. Владивосток, картодром «Змеинка». Первый этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».

26 мая о. Русский, спортзал Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Кубок г. Владивостока по ушу, дисциплина таолу.

26 мая о. Русский. Открытый Кубок Приморского края по велосипедному спорту «Проба сил», маунтинбайк, кросс-кантри марафон. Открытие в 10.45.

26 мая п. Кавалерово. 1-й этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу. Начало в 11.00.

26 мая — Международные праздники.

26 мая — День российского предпринимательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]