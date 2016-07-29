Анонс на 26 мая
26 мая партия «Единая Россия» проведет среди своих кандидатов Единый день предварительного голосования на дополнительных выборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу № 19 (Находкинский городской округ) и в Думу г. Владивостока по одномандатному округу № (Первомайский район города).
26 мая г. Владивосток, картодром «Змеинка». Первый этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».
26 мая о. Русский, спортзал Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Кубок г. Владивостока по ушу, дисциплина таолу.
26 мая о. Русский. Открытый Кубок Приморского края по велосипедному спорту «Проба сил», маунтинбайк, кросс-кантри марафон. Открытие в 10.45.
26 мая п. Кавалерово. 1-й этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу. Начало в 11.00.
26 мая — Международные праздники.
26 мая — День российского предпринимательства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
13.05.2017 Анонс на 14 мая
-
26.05.2018 Анонс на 27 мая
-
11.05.2019 Анонс на 12 мая
-
29.07.2016 Анонс на 30 июля
-
06.10.2018 Анонс на 7 октября
-
07.07.2018 Анонс на 8 июля
Добавить комментарий