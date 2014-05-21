Анонс на 27 мая
27 мая во Владивостоке одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе.
27 мая — Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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