Во Владивостоке проверяют готовность пляжей к купальному сезону

В преддверии купального сезона, который традиционно стартует во Владивостоке 15 июня, специальная комиссия проверяет городские пляжи и места массового отдыха. В рамках надзорных мероприятий специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений городской администрации осмотрели парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, пляж в бухте Аякс на острове Русский и зоны отдыха в бухте Лазурной и на Токаревской Кошке.

Как сообщили в администрации города, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести их обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, медпунктами и выполнить ряд других требований.

В рамках выездных проверок специалисты также уделяют особо внимание и санитарному состоянию мест массового отдыха.

По итогам выездной проверки места массового отдыха и пляжи не вызвали серьезных нареканий у выездной комиссии. Выявленные недочеты арендаторы должны устранить в кратчайшие сроки.

Напомним, что в этом году для купания рекомендованы пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Чернышева, Парис, в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также на острове Попова в бухтах Пограничная и Старка, пляжах на острове Рейнеке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]