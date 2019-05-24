Во Владивосток пришли «Письма из Лотарингии». Так называется новая выставка в галерее «Арка». В ее основе — коллекция почтовых открыток начала 20 века. Многие годы она бережно хранилась в одной французской семье. Приветы с фронта и житейские истории — теперь уникальные свидетельства эпохи.

«1 августа 1914-го...» написано мелким почерком на первой странице походного дневника. Из поколения в поколение он передается в семье Леа Андрэ, так же, как и альбом с почтовыми открытками. Эти открытые письма писал ее прапрадед Эмиль Андрэ, в Первую мировую воевавший на фронте в Лотарингии. Отвечала ее прапрабабушка, которую тоже звали Леа, и их дети. «Мой большой папа, я никогда не забываю молиться за тебя...» - для зрителей некоторые послания перевели дословно.

Леа Андре, международный волонтер, сотрудник культурного центра «Альянс Франсез-Владивосток»: «Это письмо моего прапрадедушки Эмиля Андре его сыну Жану Андре в честь имени, Святой Жан — 22 июня, потому что это очень популярный праздник. Семейная история очень важна, поэтому мы заботливо сохранили все, связанное с этим».

Почти пятьсот подписанных открыток — такой альбом редкость даже для Франции. Туристы из Лиона, проехавшие всю Россию на автомобиле, выставке во Владивостоке удивились не меньше, чем морю и мостам.

Жозе Газуль, туристка (Франция): «Это письма и открытки тех лет, когда наши родители были молодые, интересная выставка».

Клод Газуль, турист (Франция): «А сейчас люди уже так не пишут и открытки не хранят...»

Полистать французский семейный альбом можно виртуально — это позволяют кадры на экране. Копию путевого дневника — буквально, с переводом на русский событий каждого дня. В экспозиции - фотографии довоенного Парижа, бравых солдат на городских площадях, иллюстрации художников на темы фронтового быта и сражений. «Русские здорово поддали, мы тоже скоро добавим» - пишет Эмиль Андре. «Посылаю тебе незабудку в письме, не забывай меня», - отвечает жена.

Вера Глазкова, директор галереи «Арка»: «Проект настолько интересен, необычен и своеобразен. Такого никогда не было в наших стенах и вообще в нашем городе! Сколько сама Леа Андрэ вложила в этот проект, сколько ее инициативы и ее мыслей. И мы сделали оформление работ и выстроили достаточно современную экспозицию».

Эти рукописные открытки - драгоценные семейные реликвии и свидетельства эпохи, когда тяжелые испытания обостряли чувства и учили ценить простую жизнь. Загляните в семейный альбом — в галерее «Арка» выставка открыта до 6 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]