Во Владивостоке проходит Тихоокеанский туристский форум. В рамках мероприятия открылась выставка, на которой дальневосточные регионы и азиатские страны знакомят посетителей со своим туристическим потенциалом. Кроме выставки, в программе форума огромное количество деловых сессий. Сегодня форум объединил на о. Русский российских и зарубежных экспертов в сфере туризма, среди которых — бизнесмены, блогеры, журналисты, дизайнеры. В корпусе А (ДВФУ) проходит международная выставка, на которой представлен потенциал дальневосточных, сибирских и центральных регионов России.

Развитие туристической отрасли Дальнего Востока обсудили в рамках Тихоокеанского туристического форума. Участие в мероприятии принял Губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, мэр Пусана О Го Дон, представители турбизнеса и авиакомпаний.

На встрече было предложено увеличить количество дней для безвизового пребывания в регионах ДФО до 14 дней.

«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов», – заявил губернатор Приморья.

Глава Ростуризма поддержала идею главы региона, подчеркнув, что развитию туристического потенциала ДФО сейчас уделяется большое внимание руководства страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]