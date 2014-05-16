На о. Русский «летающий» «Мицубиси Лансер» попал в ДТП
Серьезное ДТП произошло во Владивостока на о. Русский. 40-летний водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь по Университетскому проспекту в направлении поселка Подножье, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Лексус», двигавшимся в попутном направлении. Затем «Мицубиси» вылетел на полосу встречного движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В результате ДТП травмы получил экипаж «Мицубиси»: водитель — ушибы и рваные раны ног, 28-летняя пассажирка — перелом руки. Пострадавшие госпитализированы.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «Мицубиси» отказался.
По факту ДТП назначено проведение проверки. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие автоаварии.
Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.05.2019 Фура врезалась в КамАЗ на трассе в Приморье
-
29.03.2019 Два водителя пострадали в лобовом ДТП в Находке
-
22.02.2019 Полиция проводит проверку по факту страшного ДТП на о. Русский
-
31.10.2014 В Фокино произошло ДТП, в котором пострадали пять человек
-
03.10.2014 17-летняя девушка пострадала в ДТП во Владивостоке
-
16.05.2014 В Приморье сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии с тремя пострадавшими
Добавить комментарий