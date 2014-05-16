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На о. Русский «летающий» «Мицубиси Лансер» попал в ДТП

На о. Русский «летающий» «Мицубиси Лансер» попал в ДТП

Фото: dps_vl

Серьезное ДТП произошло во Владивостока на о. Русский. 40-летний водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь по Университетскому проспекту в направлении поселка Подножье, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Лексус», двигавшимся в попутном направлении. Затем «Мицубиси» вылетел на полосу встречного движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате ДТП травмы получил экипаж «Мицубиси»: водитель — ушибы и рваные раны ног, 28-летняя пассажирка — перелом руки.  Пострадавшие госпитализированы.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель «Мицубиси» отказался.

По факту ДТП назначено проведение проверки. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие автоаварии.

Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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