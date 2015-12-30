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В дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства "Умный город"

В дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства "Умный город"

Фото: Умный Владивосток

«Умный город» во Владивостоке. В эти минуты в дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства. Проект подготовили специалисты из Китая, Кореи и Приморья. По замыслу разработчиков, сделать Владивосток экономически эффективным и при этом комфортным для жителей городом помогут блокчейн-технологии, цифровая система управления транспортом и солнечные батареи. Подробнее об инновационных проектах смотрите в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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