В дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства "Умный город"
«Умный город» во Владивостоке. В эти минуты в дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства. Проект подготовили специалисты из Китая, Кореи и Приморья. По замыслу разработчиков, сделать Владивосток экономически эффективным и при этом комфортным для жителей городом помогут блокчейн-технологии, цифровая система управления транспортом и солнечные батареи. Подробнее об инновационных проектах смотрите в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.05.2019 "Вести: Приморье" почем яичко?
-
29.03.2019 «Местное время. Суббота»: Три причины проснуться рано утром в выходной
-
11.09.2018 Южнокорейская компания сделает из Владивостока «Умный город»
-
18.04.2018 "Вести: Приморье": Как приморские мастера намерены "воскресить" американского "Шермана"
-
04.08.2017 «Вести: Приморье»: Приморье будет жить по японским технологиям
-
30.12.2015 Новогодние программы ГТРК «Владивосток» на круглосуточном информационном телеканале «Россия 24»
Добавить комментарий