В дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства "Умный город"

«Умный город» во Владивостоке. В эти минуты в дальневосточной столице презентуют программу инновации в сфере городского хозяйства. Проект подготовили специалисты из Китая, Кореи и Приморья. По замыслу разработчиков, сделать Владивосток экономически эффективным и при этом комфортным для жителей городом помогут блокчейн-технологии, цифровая система управления транспортом и солнечные батареи. Подробнее об инновационных проектах смотрите в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]