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Сильные дожди накроют Приморье во вторник 28 мая

Сильные дожди накроют Приморье во вторник 28 мая

Фото: pobeda26.ru

После жарких выходных уже в первый рабочий день погода в Приморье начнёт ухудшаться. К краю подойдут активные фронтальные разделы, увеличится облачность, после обеда местами начнётся дождь. Днём в понедельник, 27 мая, воздух успеет прогреться в континентальных районах до +22…+29 °C, на побережье +13…+20 °C. В дальнейшем погода в крае продолжит ухудшаться.

Как сообщает "Примпогода", во вторник, 28 мая, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем и вызовут на большей территории интенсивные дожди. Температурный фон понизится. В связи с ухудшением погодных условий Примгидромет распространил особое предупреждение.

Во Владивостоке в понедельник облачно, к вечеру может начаться дождь, который в дальнейшем усилится. Температурный фон понизится: минимальная температура воздуха в пределах +9…+13 °C, максимальная +14…+17 °C. Сильный ветер добавит ощущение дискомфорта. В середине недели погода начнёт улучшаться, дожди в основном прекратятся, местими сохранится вероятность небольшого дождя. Температурный фон повысится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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