"Пахнет паленным": в "Калина молл" объявлена срочная эвакуация
24 мая в 16-30 в самом крупном ТВЦ Владивостока - Калина молл - объявлена срочная эвакуация. "На третьем этаже пахнет паленным. По громкой связи беспрерывно говорят: "Срочно покиньте здание и отойдите на максимально безопасное расстояние от него", сообщают очевидцы.
Сотни посетителей покинули здание торгового комплекса и пошли по своим делам, а десятки работников магазинов ТВК "Калина молл" остались стоять "кучками" в нескольких десятках метров от своего места работы.
обновлено в 17-06: к ТВК "Калина молл" прибыла машина взрывотехников, ее пока не пускают за шлагбаум (см. фото 2). Через несколько минут автомобиль смог подъехать к зданию торгово-выставочного комплекса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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