Во Владивостоке у причала на судне вспыхнул пожар

Спасатели тушат пожар на площади 70 "квадратов" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 14.55 (07.55 мск) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина на причале №44 произошло возгорание в одной из кают судна. В 15.04 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 15.42 (08.42) на площади в 70 квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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