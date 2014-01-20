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Во Владивостоке у причала на судне вспыхнул пожар

Во Владивостоке у причала на судне вспыхнул пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спасатели тушат пожар на площади 70 "квадратов" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 14.55 (07.55 мск) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина на причале №44 произошло возгорание в одной из кают судна. В 15.04 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 15.42 (08.42) на площади в 70 квадратных метров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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