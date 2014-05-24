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Вчера, 23:27
 

Организатор выпускного в школе N74 прокомметировал "БДСМ-костюмы" выпускников (опрос)

Фото: gazeta.ru

Организатор последнего звонка в школе, в которой выпускники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной, прокомментировал инцидент, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, он не знал, что ученики школы будут себя так вести. Организатор утверждает, что школьники самостоятельно это придумали накануне мероприятия.

Он отметил, что реакция школы и общественности на такие костюмы понятна.

Накануне ученики владивостокской школы N 74 "прославились" на всю Россию после появления в Сети сообщения о «прощальной вечеринке» в школе в БДСМ-стиле. Далее появилась информация о том, что директор школы уволилась по собственному желанию Позже эта информация была опровергнута.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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