Кишащую червями рыбу продали семье из Находки в одном из местных магазинов
Семья из Находки едва не "полакомилась" червивой рыбой.
Жительница микрорайона Ливадия прислала на редакционный WhatsApp "Вестей: Приморье" видео, на котором запечатлела кишащую беспозвоночными белую рыбу. По словам женщины, такой "сюрприз" приобрел ее муж в местном магазине, сразу не заметив подвоха.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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