Кишащую червями рыбу продали семье из Находки в одном из местных магазинов

Семья из Находки едва не "полакомилась" червивой рыбой.

Жительница микрорайона Ливадия прислала на редакционный WhatsApp "Вестей: Приморье" видео, на котором запечатлела кишащую беспозвоночными белую рыбу. По словам женщины, такой "сюрприз" приобрел ее муж в местном магазине, сразу не заметив подвоха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]