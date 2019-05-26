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Вчера, 13:52
 

Синоптики "сузили" зону самых сильных осадков в Приморье (видеокарта)

Синоптики "сузили" зону самых сильных осадков в Приморье (видеокарта)

Самые сильные осадки, вызванные прохождением по территории Приморья китайского циклона, пройдут в ночь на 28 мая в  Лазовском и Ольгинском районах Приморья.

По данным интерактивной карты погоды windy.tv, здесь пройдут ливни интенсивностью до 50 мм осадков.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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