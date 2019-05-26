Следы варварской охоты на тюленей обнаружены в заливе Петра Великого

Журналисты программы "Вести: Приморье" зафиксировали следы варварской охоты около острова Верховского в заливе Петра Великого.

Со дна моря поднята часть ловушки, в которую браконьеры поймали малька тюленя.

Что стала с малышом и почему в этой истории прослеживается параллель со скандальной «китовой тюрьмой» в бухте Средняя, смотрите завтра, 26 мая, в программе "Вести-Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]