Действие электронной визы продлят до 14 дней. Об этом заявили на V туристском форуме. Он прошел в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой пленарного заседание — стало развитие туристического потенциала на Дальнем Востоке.

Региональная сессия ВЭФ-2019 — знаковое событие Тихоокеанского туристского форума. Сегодня здесь говорят о туристических перспективах Дальнего Востока. Авиационное сообщение — это ключевой фактор, который способствует росту иностранного турпотока в регион.

Константин Шестаков, директор департамента туризма Приморского края: «Ключевые критерии роста — это визовый или упрощённо-визовый въезд, это удобная логистика и адекватная стоимость перелета, и, конечно, же сам продукт».

Константин Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края: «Наша задача для того, чтобы 5 миллионов добиться, сделать так, чтобы иностранных граждан, иностранных туристов через 5 лет, во Владивосток летало в два раза больше».

Чтобы туристов на Дальний Восток приезжало всё больше, в крае продолжат политику по привлечению авиакомпаний, в том числе и иностранных.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Конкурентное преимущество одних компаний перед другими позволяет снижать цены, и сами копании проводят большую рекламную политику у себя в стране по привлечению туристов, по наполняемости этих рейсов, поэтому мы, безусловно, будем это направление развивать».

Еще один шаг для повышения туристического потенциала — сроки безвизового режима при поездках в регионы Дальнего Востока увеличили до 14 дней. Это одно из важных заявлений пленарного заседания. В крае разработают новые маршруты, которые привлекут соседей из стран АТР.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма: «Если мы говорим о Дальнем Востоке, то японский рынок для нас, безусловно, является приоритетным, и эта работа по продвижению, безусловно должна быть комплексной, взаимоувязанной, и тут мы будем двигаться, конечно, вместе с Приморским краем».

В рамках сессии обсудили потенциал и привлекательность нашего региона для иностранных туристов. На V Восточном экономическом форуме представят туристический проект острова Русский — жемчужины Приморского края.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «У нас еще огромный потенциал по использованию наших бухт, пляжей, поэтому региону предстоит много сделать с тем, чтобы они были доступны как российскому туристу, так и иностранным, и, конечно, жемчужина Приморья — остров Русский, который мы планируем презентовать на Восточном экономическом форуме».

На полях форума открыли международную выставку. Свой потенциал представили дальневосточные, центральные, сибирские регионы России, а также представители стран АТР, авиакомпании и предприятия туриндустрии.

Евгения Белянина, директор туристической компании «Диалог народов»: «У нас очень много партнеров по всему миру, и мы тоже отправляем российских туристов по всему миру, в этом году — удивительный форум, очень много людей новых, туристических компаний, с которыми мы познакомились, очень интересные встречи произошли здесь».

Привлечь новые авиакомпании и увеличить количество авиаперевозок — одна из главных задач на сегодня. По итогам прошлого года более одного миллиона человек посетили наш край путем авиаперелетов. К 2024 этот показатель должен достигнуть 5 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]