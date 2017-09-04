В Приморском крае ищут золото

Росгеология открывает новый этап работ на перспективном на рудное золото участке в Приморском крае. Поиски будут проходить на участке Малахитовый. Объект площадью 38 км2 расположен на территории Пожарского района.

«Геологические поиски здесь начались в III квартале 2018 года. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по ДФО Роснедр (Дальнедра). Исследование перспективной площади рассчитано на три года и продлится до конца 2020 г.», - рассказали в пресс-центре «Росгеологии».

В рамках полевого сезона 2019 г. специалисты составят геологические и геохимические карты площади работ и разрезов.

На самом участке будут продолжены буровые работы с комплексом ГИС с целью прослеживания рудоносных структур по простиранию и на глубину, а также для выявления и предварительного оконтуривания рудных тел, удовлетворяющих основным оценочным параметрам. Помимо этого, специалисты предприятия выполнят комплекс геолого-поисковых работ на вновь выявленных перспективных аномалиях, проведут поисковые маршруты и площадные геофизические исследования. Запланирована проходка канав с документацией, сколковым, бороздовым и другими видами опробования, а также широкий комплекс лабораторных работ.

По результатам полевого сезона будут даны рекомендации по направлению геологоразведки в 2020 г.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]