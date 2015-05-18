Во Владивостоке возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ из-за сильного дождя

27 мая во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь, вечером и ночью временами сильный с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее. Дождь будет сопровождаться усилением ветра до 18-23 м/с, в первой половине ночи - до 25-27 м/с. Непогоду вызовет смещение активного атмосферного фронта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» (ЕДДС) рекомендует всем службам жизнеобеспечения быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.

При выпадении значительного количества осадков не исключен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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