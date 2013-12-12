Приморцы будут проходить диспансеризацию по-новому

Новый порядок проведения бесплатной диспансеризация взрослого населения по полису ОМС утвержден Минздравом России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, изменения коснулись возраста и перечня обследований. С этого года люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. Для этой категории расширился и перечень обследований: для них теперь организованы скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Согласно новому приказу Минздрава бесплатный профилактический медосмотр граждан всех возрастов является ежегодным, а диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет.

"Программа прохождения диспансеризации включает в первую очередь все исследования и анализы, которые входят в ежегодный медосмотр. Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также для определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов", - отметили в администрации края.

Жители края проходят в ходе диспансеризации флюорографию (1 раз в 2 года), ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет), измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 40 лет), а также определение сердечно-сосудистого риска (относительного – с 18 до 39 лет, абсолютного – с 40 до 64 лет) и рисков хронических болезней.

В обязательном порядке люди, проходящие диспансеризацию, заполняют анкету, где отвечают на вопросы о своем здоровье, у всех измеряются рост, вес, обхват талии, артериальное давление и берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу. Женщины проходят осмотр гинеколога.

Главные задачи диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкология, туберкулез и сахарный диабет.

С начала года в Приморье диспансеризацию прошли уже более 70 тысяч человек.

В 2019 году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]