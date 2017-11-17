Запрещенные предметы пытались передать в одну из исправительных колоний Приморья
При досмотре автомобиля с продуктами питания, прибывшего в исправительную колонию №31, сотрудники обнаружили и изъяли сверток с 14 мобильными телефонами. Передачу запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом, удалось предотвратить благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников учреждения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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