В реках Приморья ожидается подъем уровня воды из-за сильных дождей

Сегодня на большинстве рек Приморского края наблюдается спад уровней воды, на отдельных участках рек отмечаются небольшие колебания уровней. Реки в берегах, уровни воды преимущественно ниже отметок выхода воды на пойму на 1,0-2,0 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу Примгидромета.

Согласно гидрологическому прогнозу, в ближайшие двое суток, в связи с ожидаемыми сильными дождями, на реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и оз. Ханка на 0,7-1,5 м; на реках бассейна р. Уссури до 0,7 м. Наиболее паводкоопасные районы с резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест - это Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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